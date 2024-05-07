По словам Натальи Мосейчук, у большинства украинских мужчин достаточно здоровья, чтобы успешно пройти ТЦК и ВЛК. Она подчеркнула, что ситуация на фронте серьезная, поэтому важно отнестись к этому с серьезной серьезностью. Об этом заявила телеведущая в эфире YouTube-канала со значительной аудиторией.

Мосейчук также предупредила адвокатов, комментирующих вопросы мобилизации, о возможных последствиях от силовых структур. Она отметила, что неуместные комментарии могут привести к неприятным последствиям для их авторов.

"Я хочу обратиться ко всем псевдоадвокатам, которые считают себя такими, а особенно после этого эфира будут выпрыгивать бегом из трусов в TikTok и будут рассказывать о том, что… а у нее то, а у нее то... и кучу разного дерьма — на каждого из нас", - заявила Мосийчук. "Я вам, друзья, хочу сказать, что недолго песенка будет играть, потому что Служба безопасности Украины постучатся в дверь каждому. Игрушечный период, вот этот букетно-шоколадный, он заканчивается в Украине. Это не значит, что заканчивается демократия: у нас есть отличные адвокаты - если у вас будет столько денег, чтобы отбить вас и отмазать вас", - подчеркнула она, обратившись к зрителям.

Мосейчук также обратила внимание на важность объективного рассмотрения вопросов, связанных с мобилизацией, в частности рекрутингом в Вооруженные силы, работой медицинских комиссий и законодательными инициативами по мобилизации. Она призвала адвокатов воздерживаться от выражения неподтвержденных утверждений, которые могут нанести вред государству.

"Что касается мужчин... Я уверена, что большинство успешно пройдет тесты на военную пригодность и медицинскую комиссию. Ситуация на фронте серьезная, и это не время для шуток", - подчеркнула Мосейчук.

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