Пострадавшего после избиения немедленно госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы, где он провел два дня.

В супермаркете Тернополя произошел конфликт, во время которого мужчина в военной форме избил инвалидности местного жителя Ореста Панькива. По словам потерпевшего, мужчина и его подельник представились работниками Территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент произошел 14 апреля.

Паньков рассказал, что при входе в супермаркет заметил двух мужчин в военной форме, которые конфликтовали с пожилым мужчиной. После того, как один из них обратился к нему с требованием показать документы, он в ответ попросил показать свои. Однако ответ был лишь показанием документа с фотографией на мобильном телефоне, что не удовлетворило Панькива.

"Я ему сказал, что это же не документ. Он начал сильно нервничать. Муж был в немного нетрезвом состоянии. Я услышал это по голосу, как он стоял на ногах. Я от него отошел и увидел, что он за мной идет. Где-то минут за 5-7 почувствовал удар сзади по голове", - рассказал подробности Орест Панькив.

Мужчина сделал фотографии, на которых видно его состояние после избиения.

"Это был ужас, он был весь в крови. В крови была одежда, обувь, лицо, фуражка", - вспоминает его жена Татьяна, которая сразу вызвала полицию и скорую помощь.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение, где он провел два дня. 17 апреля, после стабилизации состояния, его перевели в хирургическое отделение.

Медицинское обследование выявило у Ореста следующие травмы: закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей носа и нижней орбиты справа, параорбитальные гематомы, переломы костей лицевого черепа, медиастинальную эмфизему и множественные консолидированные переломы ребер с обеих сторон.

По словам жены Татьяны, полиция открыла уголовное производство по делу. Однако прошел почти месяц – а результаты расследования ничего не известно.

Сергей Крета, спикер Национальной полиции Тернопольской области, сообщил, что правоохранители сейчас заняты оперативно-розыскными действиями. Он отметил, что комментарии по делу будут предоставлены после их завершения, чтобы не помешать ходу следствия.

Тернопольский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что в результате проверки среди военнослужащих центра не выявлено лиц, которые могли бы быть привлечены к упомянутому инциденту.

Источник: Суспільне.

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