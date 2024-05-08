В Украине сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут наказаны за нарушение прав человека.

Украинские Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), занимающиеся проведением мероприятий по мобилизации, должны соблюдать права человека. Если в их действиях выявляются признаки нарушения прав, эти случаи регистрируются и расследуются полицией.

Об этом заявил Федор Вениславский, народный депутат Украины и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, в ходе эфира на телеканале "Киев-24".

Вениславский подчеркнул, что в ходе мобилизационных мер нельзя допускать нарушений прав человека, таких как право на неприкосновенность личной жизни и собственность, которая даже в военное время не ограничивается. Он отметил необходимость проведения мероприятий с уважением к человеческому достоинству, поскольку право на нее не может быть ограничено даже в самых сложных ситуациях.

Депутат также отметил, что инциденты, нарушающие права граждан, требуют реакции правоохранительных органов, если они содержат признаки уголовных или административных правонарушений. В этих случаях они регистрируются и подлежат расследованию.

"Очень многие представители ТЦК СП после таких скандальных случаев нарушения прав человека они просто перестают быть представителями ТЦК СП и отправляются в боевые подразделения", - добавил Вениславский.

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