Полузащитник "Хуст", который является ключевым игроком команды в Первой лиге чемпионата Украины, взяли под принудительную мобилизацию местные работники ТЦК.

Закарпатский Территориальный центр комплектования и социальной поддержки попал в центр нового скандала из-за мобилизации спортсмена, которому еще не исполнилось 27 лет.

Николая Сираша, футболиста местного клуба "Хуст", забрали в ТЦК против его воли, сообщает официальный Instagram футбольного клуба.

Полузащитник "Хуст", который является ключевым игроком команды в Первой лиге чемпионата Украины, взяли под принудительную мобилизацию местные работники ТЦК. Его вызвали со станции прямо утром 7 мая.

Основной футболист команды "Хуст", которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу, достиг 25 лет. По новому закону о мобилизации призывной порог был снижен с 27 до 25 лет, однако этот закон официально вступит в силу только 18 мая.

Сотрудники ТЦК забрали Николая Сираша, футболиста клуба "Хуст", без его согласия прямо с вокзала. С тех пор отсутствует какая-либо связь с игроком, а его местонахождение остается неизвестным.

"На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет, хотя закон еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного содержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба – неизвестна", — сообщается в заявлении клуба.

Кроме того, возник слух, что из-за действий местного ТЦК может быть сорван чемпионат Первой лиги. Другие команды выражают обеспокоенность и опасаются посещать Хуст для игр, что повышает риск срыва соревнований.

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