Жена бывшего командира 116-й бригады Территориальной обороны использовала автомобиль Skoda Kodiaq в Черновцах, переданный Полтавским горсоветом для нужд бригады. Об этом стало известно из реестра судебных решений.
Суд решил отменить арест на двух автомобилях, Skoda Kodiaq и Mitsubishi L200, принадлежащих воинской части, поскольку он сейчас находится на передовой в Донецкой области. Александру Чахлову, бывшему командиру 116-й бригады, должны предъявить обвинения в злоупотреблении служебным положением.
Автомобиль Skoda Kodiaq, который Полтавский горсовет передал 116-й бригаде стоимостью почти два миллиона гривен, был в использовании жены Александра Чахлова в Черновцах. Этот автомобиль был арестован с 25 декабря прошлого года, однако в этом году суд снял арест, расследуя обстоятельства его использования.
По информации стражей порядка, Чахлов также незаконно забрал с воинской части две портативные зарядные станции и аккумуляторные модули. В ходе обысков в его доме правоохранители изъяли планшет, ноутбук и одну из зарядных станций.
Напомним, что в прошлом году в октябре Государственное бюро расследований начало проверку стоимости приобретения военными жилых бытовых модулей.
Общественная организация "Европейский культурный центр" обратилась в ДБР с уведомлением, что должностные лица 116-й отдельной бригады территориальной обороны, возможно, совместно с руководителями или заместителями руководителей управления имущества Полтавского областного совета, приняли на баланс бывшие в употреблении жилые модули, хотя по тендерной документации они имели быть новыми. Общая стоимость этих модулей составила около 10 млн. гривен.
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