В прошлом году 298 народных депутатов получили больше дохода, чем в 2022 году.

В 2023 году 298 народных депутатов получили больше дохода, чем в 2022, указывает отчет специалистов YouControl, информирует Минфин. Исследование также показало повышение уровня заработной платы парламентариев со среднегодовым показателем в 2023 году, который вырос на 36% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты YouControl проанализировали данные из Единого государственного реестра деклараций, в том числе 11 разделов деклараций "Доходы, в том числе подарки", обнаружив 391 декларацию действующих народных депутатов за 2022-2023 годы.

Во время 9-го созыва в Верховной Раде насчитывается 401 народный депутат. Совокупный доход действующих нардепов, декларации которых были доступны для анализа за 2022-2023 годы, превысил 7 миллиардов гривен. Из этой суммы 42% принадлежат доходам депутатов "Европейской Солидарности", 18% - "Слуг Народа", 12% - "Партии "За будущее"", 6% - "Доверия", а 5% - доходам внефракционных нардепов. Другие политические силы внесли чуть более 10% от общей суммы.

В 2023 году доходы выросли у 298 депутатов, в то время как у 89 уменьшились. Также в 2023 году у 159 депутатов зарплата составляла 50% и больше общего дохода. Этот показатель вырос по сравнению с 2022 годом, когда такую ​​часть дохода имели 270 депутатов.

Анализ данных по декларациям также подтвердил повышение уровня заработной платы народных депутатов, со среднегодовой зарплатой в 2023 году практически на 170 тысяч гривен больше, чем в 2022-м. Самые высокие суммы заработной платы зафиксировали у членов фракции "Слуги Народа": Руслана Стефанчука - 949 тысяч гривен и Александра Мережко - 843 тысяч гривен.

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