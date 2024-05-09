Семья мужчины, умершего 5 мая на территории Саксаганского ТЦК в Кривом Роге, прибыла в местный морг 8 мая, чтобы идентифицировать его тело, пишет Суспільне.

Татьяна Зайцева, мать покойного, поделилась с журналистами тем, что не получила никаких документов, подтверждающих смерть сына. Поэтому они прибыли, чтобы проверить, действительно ли это ее сын и есть ли на его теле следы побоев. Она рассказала о последней встрече с сыном, подчеркнув, что он был в плохом состоянии и с признаками избиения.

По словам матери, ее сын прошел медицинскую комиссию и ждал призыв в военную службу. Она высказала ряд вопросов, на которые пока нет ответов, в частности, по обстоятельствам, по которым забрали ее сына, его содержание под стражей в ТЦК и причины направления именно в Саксаганский ТЦК.

Присутствовавшая на идентификации сестра покойного подтвердила наличие на теле брата многочисленных ушибов и синяков, которые были запечатлены на фотографиях следователями.

"У него разбита губа, кровоподтеки и кровь на ребрах, на спине под лопаткой, ногах, руках. Это все фиксировалось на фото следователям, поэтому все будет в материалах дела. Пока составили протокол. Эпикриз еще не получали", — говорит она.

Пока следователи и работники морга воздерживаются от комментариев. Семья пытается получить статус "потерпевших" и уже обратилась в правоохранительные органы и прокуратуру, чтобы выяснить обстоятельства смерти и привлечь виновных к ответственности. Государственное бюро расследований также информировало, что в настоящее время материалы дела еще не были переданы им прокуратурой.

Относительно причины смерти военнообязанного в ТЦК Кривого Рога учреждение сообщило, что оно наступило в результате резкого ухудшения состояния здоровья, которое сопровождалось признаками эпилептического нападения. Уголовное производство начато, и следствие продолжается.