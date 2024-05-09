Президент Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с военной службы в отставку по состоянию здоровья, соответствующий указ появился 8 мая.

Экс-голокомандующий Валерий Залужный уволен с военной службы. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента. Отмечается, что Залужному разрешено носить военную форму.

Вместо этого экс-глава Генштаба будет назначен послом Украины в Великобритании.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сменил командующего ССО.

Вместо Сергея Лупанчука им стал Александр Трепак. Кроме того, Президент назначил Дмитрия Герегу командующим Сил поддержки ВСУ.

Напомним, недавно бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил звание "Почетный гражданин Киева".

"Сегодня столица, решением Киевсовета, выразила свое уважение и уважение и наградила званием "Почетный гражданин Киева" двух человек, являющихся настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев", - Лину Костенко и Валерия Залужного, - сообщил мэр Виталий Кличко.

Ранее Залужный заявлял, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких ограничений. Напротив, его ждет назначение на должность посла в Великобритании, и он уже готовится к этому.

Однако относительно будущей политической карьеры Залужный решил воздержаться от комментариев до конца войны. Он подчеркнул, что такое обсуждение может поразить интересы Украины в настоящее время. Однако когда его спросили о возможном участии в президентских выборах после окончания конфликта, Залужный отметил, что такая возможность не исключена.

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