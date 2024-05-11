После посещения ТЦК в Сумской области 55-летний мужчина из Шостки попал в реанимацию. Родственники обвинили ТЦК в противоправных действиях, утверждая, что мужчину тайно отвезли в Харьков, где он дважды потерял сознание и оказался в реанимации. После того, как эта информация стала известна, в ТЦК заявили, что проводится проверка происшествия.

Супруга пострадавшего объяснила, что во время комиссии была проведена кардиограмма, показавшая наличие рубцов на сердце. Их семейный врач подтвердил вероятность инфаркта и рекомендовал пройти УЗИ сердца. Также были выявлены проблемы с давлением, которое за последние три года повышалось, а из гипотонии мужчина перешел в гипертонию. Кроме того, уже с тридцатых годов у него были проблемы со спиной, которые проявились в отказе ног при смещении дисков.

Жена мужчины добавила, что семейный терапевт рекомендовал дополнительное обследование, но ВЛК не измерила даже давление и сказала, что мужчина может служить.

После этого потерпевшему пришла новая повестка, и он должен был поехать в учебный центр в Сумах, но вместо этого был доставлен в Харьков, где у него стало плохо.

По словам родственников, ТЦК обещал доставить его в Шостку, но в результате он был перевезен автобусом в Гончаровск. Здесь он снова потерял сознание и был доставлен в больницу Конотопа, где госпитализировали его в реанимационное отделение. В приемном отделении сообщили, что его состояние тяжелое.

Дело передано в ДБР, на дело отреагировала нардеп Ирина Фриз, к которой семья направила запрос.

"Мы сейчас проверяем эту информацию, реакция на это будет. Выясняем, что произошло на самом деле", - сообщил представитель Сумского областного ТЦК Александр Бондаренко.

Источник: ТСН.

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