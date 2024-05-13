Работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего, который пытался осуществить продажу трех автомобилей, завезенных из-за рубежа для нужд Вооруженных сил Украины. Обвинительный материал был направлен в суд. Об этом сообщили в ДБР.

По данным следствия, один из благотворительных фондов получил из-за границы три автомобиля с целью их последующей передачи для нужд Вооруженных Сил Украины.

Обвиняемый получил транспортные средства под предлогом передачи их в свое подразделение, но вскоре разместил объявление о продаже на онлайн-платформе. Он намеревался получить за три машины сумму в 13,6 тысячи долларов США.

В феврале 2024 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали этого военнослужащего при получении указанной суммы от покупателя за указанные автомобили.

Военнослужащий обвиняется в противоправном использовании гуманитарной помощи в целях личного обогащения согласно части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины.

По этому обвинению закон предусматривает возможность лишения свободы на срок до семи лет, включая конфискацию имущества. Процессуальное руководство по делу обеспечивает специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

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