Одесситка опубликовала видео с нападением на нее человека в военной форме - сотрудника ТЦК - у которого были костыли.

13 мая в ряде украинских Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина в форме бьет женщину в Одессе – пострадавшая утверждает, что это был представитель местного военкомата. Когда точно произошло событие, неизвестно. Потерпевшая опубликовала фото, на котором видны синяки и гематомы на ее теле. В Одесском областном ТЦК начата служебная проверка по избиению девушки.

Женщина утверждает, что сначала она приехала в отделение полиции, чтобы написать заявление на водителя такси. По ее словам, тот якобы залил потерпевшую и ее друзей перечным баллоном.

При подаче заявления в районный отдел, в помещение вошел военнослужащий, представившийся работником ТЦК, по словам женщины. После написания заявления, утверждает она, полиция отказалась выпустить присутствующих из участка.

"Нас не выпускали в течение двух часов, но потом все же отпустили двух 19-летних ребят. Третьего отпускать отказались и я осталась с ним", - рассказала женщина.

По ее словам, вскоре в участок прибыли еще два военных в форме. Они заявили, что парня везут в другое место переночевать, где с ним будут разбираться. После этого они отвезли его в ТЦК, а женщина начала снимать на видео уезжавшего водителя. Во время этого, по ее утверждениям, один из мужчин в форме выбежал из полицейского отделения и напал на нее.

Представители ТЦК отреагировали на событие, заявив, что в случае обнаружения вины их представителей они будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству. Руководство Одесского областного ТЦК осудило любые проявления насилия и отметило, что сотрудничает с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств.

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