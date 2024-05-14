Украинская реперша Alyona Аlyona, которая вместе с Jerry Heil представляла Украину на Евровидении-2024, впервые откровенно рассказала о вере и унынии во время великой войны. Сделала это артистка в интервью Маше Ефросининой.

Артистка подчеркнула, что, к сожалению, война в Украине – не первая и не последняя в мире. Alyona Аlyona верит, что все происходит по какой-то причине, прописанной высшими силами.

"На все есть план Божий, все в мире так складывается. Это жертва, которую платит наш народ ценой своих жизней. За какой-то неправильный выбор, за какие-то действия и поступки. Я нашла себе такое объяснение и это держит меня на плаву. Что мы все за что- то расплачиваемся. Плюс мы очищаемся. То есть есть замысел и план, так должно быть. Мой кум погиб, и значит так должно случиться", - подчеркнула она.

Украинская реперша добавила, что сама считает, что действовала и поступала неправильно в каких-то моментах жизни, а теперь очищается и отдает последнее на армию. Alyona Аlyona также уверена, что где-то в Украине родится десять детей за десять умерших.

"То есть оно все будет. И та самая Каховская ГЭС - яркий пример, что даже на сухой потрескавшейся земле выросли сейчас ивы и тополя о которых говорится в стихах. Мы должны жить с этим, адаптироваться к этим условиям, и думать о том, чем мы можем быть полезны для ВСУ и людей-переселенцев", - добавила Alyona Аlyona.

Последние новости Украины:

Продюсер Нацотбора на Евровидение-2024 сделал заявление.

У Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024" новый соперник: "Это победитель".

Положение Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024" ухудшилось: подробности.