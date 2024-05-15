Певица Злата Огневич призналась, что у нее нет новых русскоязычных песен и не будет, поэтому предложения из России ее часто удивляют и возмущают.

Украинская исполнительница Злата Огневич возмутилась тем, что украинцы до сих пор продолжают слушать музыку российских исполнителей. Кроме этого она рассказала о своих русских песнях и выступлениях для россиян. Об этом она пообщалась в разговоре со Славой Деминым.

Певица призналась, что у нее нет новых русскоязычных песен и не будет. Более того, Злата Огневич в ее наследии отсутствуют написанные, но не выпущенные русскоязычные песни.

"У меня мало русскоязычных песен. Основу моего творчества составляют именно украиноязычные композиции. Потому что я никогда не питала мечту строить карьеру на россии. У меня такого даже мысленно никогда не было. Мне близка украинская песня и культура", - пояснила Злата. Огневич.

При этом певица напомнила, что российские продюсеры звали ее в РФ и предлагали контракты или выступления на корпоративах.

"После шоу "Голос страны" нас звали в Сургут, где-то очень далеко. Звали также в Москву выступать на корпоративах. Говорили даже: "А если заказчик перенесет мероприятие в Европу? Вы тогда согласитесь?". Более того, в 2015 году звали выступить в Севастополе на фоне триколора. А после начала войны звали в Дубай для выступления на Новый год и говорят такие: "Да какая разница? Мы же никому не скажем". Был еще блоггер, который просил разрешения на перевод моей песни на русский язык – это тоже во время войны. Для меня это сюр. Люди из рф никогда ничего не поймут. Нам не нужно вообще смотреть в их сторону", - рассказала Злата Огневич.

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