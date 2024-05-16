Участница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко у себя в Instagram предложила украинцам улучшенный рецепт кабачковых оладий.
"Очень легкое, свежее и по-настоящему весеннее блюдо. Сладковатые оладьи, интересное послевкусие после брынзы и, конечно, свежий кисловатый соус", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления кабачковых оладий звезда "Мастер Шеф" использует такие ингредиенты:
- кабачок – 1 средний
- цуккини (можно заменить на еще один кабачок) – 1 средний
- укроп/петрушка - 0,5 пучка
- чеснок – 2 зуб.
- мука кукурузная – 3 ст.л.
- кукурузный крахмал – 3 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- соль и перец – по вкусу
- брынза – 50 г
Подавать оладьи кабачковые звезда "Мастер Шеф" советует с соусом Дзадзики, для приготовления которого берем:
- греческий йогурт – 150 г
- чеснок – 1 зуб.
- огурец – 1 средний
- зелень (укроп) – 0,5 пучка
- соль и перец – по вкусу
"Натираем кабачок и цуккини на среднюю терку. Чем мельче нарезка, тем больше у вас будет сока из кабачков, поэтому советую именно среднюю терку", – объясняет звезда "Мастер Шеф".
Добавляем к кабачкам мелко нарезанную зелень, тертый чеснок, специи, муку, крахмал и все перемешиваем. В конце добавляем кусочки брынзы и снова перемешиваем.
Участница "Мастер Шеф" жарит кабачковые оладьи на смеси оливкового и сливочного масла до золотистой корочки с обеих сторон.
Чтобы приготовить соус дзадзики к кабачковым оладьям, звезда "Мастер Шеф" натирает свежий огурец, добавляет измельченный чеснок, зелень, специи, йогурт и все перемешивает.
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