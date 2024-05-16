Звезда тринадцатого сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" Алена Московченко показала, что нужно добавить в кабачковые оладьи, чтобы они были супервкусными.

Участница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко у себя в Instagram предложила украинцам улучшенный рецепт кабачковых оладий.

"Очень легкое, свежее и по-настоящему весеннее блюдо. Сладковатые оладьи, интересное послевкусие после брынзы и, конечно, свежий кисловатый соус", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления кабачковых оладий звезда "Мастер Шеф" использует такие ингредиенты:

кабачок – 1 средний

цуккини (можно заменить на еще один кабачок) – 1 средний

укроп/петрушка - 0,5 пучка

чеснок – 2 зуб.

мука кукурузная – 3 ст.л.

кукурузный крахмал – 3 ст.л.

яйца – 2 шт.

соль и перец – по вкусу

брынза – 50 г

Подавать оладьи кабачковые звезда "Мастер Шеф" советует с соусом Дзадзики, для приготовления которого берем:

греческий йогурт – 150 г

чеснок – 1 зуб.

огурец – 1 средний

зелень (укроп) – 0,5 пучка

соль и перец – по вкусу

"Натираем кабачок и цуккини на среднюю терку. Чем мельче нарезка, тем больше у вас будет сока из кабачков, поэтому советую именно среднюю терку", – объясняет звезда "Мастер Шеф".

Добавляем к кабачкам мелко нарезанную зелень, тертый чеснок, специи, муку, крахмал и все перемешиваем. В конце добавляем кусочки брынзы и снова перемешиваем.

Участница "Мастер Шеф" жарит кабачковые оладьи на смеси оливкового и сливочного масла до золотистой корочки с обеих сторон.

Чтобы приготовить соус дзадзики к кабачковым оладьям, звезда "Мастер Шеф" натирает свежий огурец, добавляет измельченный чеснок, зелень, специи, йогурт и все перемешивает.

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