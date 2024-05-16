Участница тринадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Алена Московченко у себя в Instagram предложила украинцам улучшенный рецепт кабачковых оладий.

"Очень легкое, свежее и по-настоящему весеннее блюдо. Сладковатые оладьи, интересное послевкусие после брынзы и, конечно, свежий кисловатый соус", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления кабачковых оладий звезда "Мастер Шеф" использует такие ингредиенты:

  • кабачок – 1 средний
  • цуккини (можно заменить на еще один кабачок) – 1 средний
  • укроп/петрушка - 0,5 пучка
  • чеснок – 2 зуб.
  • мука кукурузная – 3 ст.л.
  • кукурузный крахмал – 3 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • соль и перец – по вкусу
  • брынза – 50 г

рецепт, "Мастер Шеф"

Подавать оладьи кабачковые звезда "Мастер Шеф" советует с соусом Дзадзики, для приготовления которого берем:

  • греческий йогурт – 150 г
  • чеснок – 1 зуб.
  • огурец – 1 средний
  • зелень (укроп) – 0,5 пучка
  • соль и перец – по вкусу

"Натираем кабачок и цуккини на среднюю терку. Чем мельче нарезка, тем больше у вас будет сока из кабачков, поэтому советую именно среднюю терку", – объясняет звезда "Мастер Шеф".

Добавляем к кабачкам мелко нарезанную зелень, тертый чеснок, специи, муку, крахмал и все перемешиваем. В конце добавляем кусочки брынзы и снова перемешиваем.

Участница "Мастер Шеф" жарит кабачковые оладьи на смеси оливкового и сливочного масла до золотистой корочки с обеих сторон.

Чтобы приготовить соус дзадзики к кабачковым оладьям, звезда "Мастер Шеф" натирает свежий огурец, добавляет измельченный чеснок, зелень, специи, йогурт и все перемешивает.

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