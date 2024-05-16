Когда мы уменьшаем потребление проточной воды, мы сокращаем нагрузку на энергосистему.

Экономия на воде может стать простой задачей для украинцев, если они будут соблюдать некоторые простые правила в повседневной жизни. Эксперт по ЖКХ, Кристина Ненно, отмечает, что уменьшение использования проточной воды способствует не только экономии воды, но и уменьшению нагрузки на энергетическую систему.

"Я не предлагаю людям ходить в грязном, есть холодную пищу и не мыться, но я призываю рационально использовать воду. Если это будет делать большая часть людей, то это в свою очередь поможет снизить нагрузку на нашу энергетическую систему, то эффект будет ощутимым", - объясняет эксперт.

Кристина Ненно поделилась несколькими полезными советами по эффективному использованию воды в домашних условиях:

Перед запуском стиральной машины убедитесь, что она загружена до максимума. Это позволит вам снизить потребление воды и электроэнергии по сравнению с стиркой неполных загрузок.

Регулярно проверяйте всю сантехнику на предмет утечек. Даже незначительная протечка унитаза может привести к потере около 72 000 литров воды в год, а протекание крана – до 6 000 литров в месяц.

Следите за плотностью закрытия кранов. Даже небольшая капля может потерять до 24 литров воды в сутки.

Инвестируйте в экономичную сантехнику, например, унитазы с двумя режимами слива, что может сэкономить до 15 литров воды в день для семьи из трех человек.

Сократите время принятия душа на 1-2 минуты, что позволит сэкономить до 500 литров воды ежемесячно.

При чистке зубов и мытье посуды не оставляйте кран открытым. Используйте стакан для полоскания рта, вместо того чтобы тратить сотни литров воды за несколько минут.

Установите в ванной и кухне краны с распылителями, которые позволяют эффективно использовать меньшее количество воды при сохранении ее чистоты и моющих свойств.

Источник: 24 канал.

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