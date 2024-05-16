Мужчина считал, что работники ТЦК не вправе вручать ему повестку, ведь он не мобилизационного возраста.

В Ровенской области мужчина хотел выехать за границу, однако когда он пришел в ТЦК за документами – ему вручили повестку. Он от повестки отказался – написав заявление. Но на этом история не окончилась.

Об этом говорится в приговоре Ровенского городского суда Ровенской области.

По данным суда, в июне 2023 года суд признал жителя Ривне ограниченно пригодным к военной службе. В сентябре того же года он получил "боевую" повестку, требовавшую явиться в ТЦК для отправки в учебный центр, но он категорически отказался ее принимать.

На суде мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он заявил, что поскольку его возраст исключает возможность мобилизации, он может уехать за границу. Миграционная служба направила его в ТЦК для согласования, но военкомат отправил мужчину на медицинское освидетельствование.

Как рассказал мужчина, он отказался от получения повестки, поскольку считал, что его не имеют права мобилизовать. Позже, после возбуждения уголовного производства проконсультировался с юристами и понял, что был не прав. В настоящее время не отказывается от прохождения службы, и в случае, когда ему снова вручат повестку, будет готов проходить службу в составе ВСУ. В содеянном искренне раскаивается.

Суд признал мужчину виновным в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины и назначил ему один год испытательного срока.

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