Исходя из представленных разными работодателями вакансий, для сезонной (летней) подработки в Украине чаще всего ищут представителей восьми профессий.

Этим летом в Украине значительно выросло количество предложений сезонной работы. Среди самых популярных вакансий роли вожатых, аниматоров, администраторов и барменов, с зарплатой от 10 000 до 24 000 грн. Предложения работы доступны на специализированном портале Work.ua.

Вакансии доступны по всей стране, включая Киевскую область, Львов, Луцк и Чернигов. Большинство из них предлагают не только заработок, но и дополнительные льготы, такие как проживание и питание, которые покрываются работодателем.

В общем, украинские работодатели для сезонной работы активно ищут кандидатов на должности вожатых, аниматоров, воспитателей, администраторов, барменов, продавцов, спасателей и водителей.

Сейчас в Украине есть возможности для сезонной работы, в частности, нужен барист с заработной платой от 19 000 до 24 000 грн.

Тем временем компания "Planetclub" в Ирпене ищет воспитателя-вожатого для летнего лагеря с заработной платой от 14 тысяч гривен. Обязанности будут включать организацию образовательных и развлекательных мероприятий для детей, управление командой и обеспечение безопасности участников лагеря.

В Киеве американская кондитерская Milk Bar ищет продавца мороженого с предложением заработной платы от 15000 грн. Новый работник получит возможность работать в коллективе с положительной атмосферой, а также шанс карьерного роста.

Последние новости Украины:

Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.