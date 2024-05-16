Сети украинских супермаркетов обновили ценовые ярлыки на разные виды свинины и сала. В последний месяц цены на свинину успели подкорректироваться по сравнению с апрельскими показателями.

Эту информацию обнародовали аналитики экономического портала Minfin.

Цены на свинину в мае прогрессируют следующим образом: грудинка – в среднем уменьшилась с 161,90 грн/кг до 158,80 грн/кг; лопатка – выросла с 161,75 грн/кг до 164,15 грн/кг; ошейок – значительно подорожал с 236,63 грн/кг до 247,20 грн/кг; подчеревок – снизился со 159,8 грн/кг до 156,30 грн/кг; ребра – подешевели со 177,53 грн/кг до 156,96 грн/кг; шашлык – повысился до 199,50 грн/кг со 194,05 грн/кг в апреле.

Относительно цен на сало они также подвергались изменениям в мае. Домашнее сало в среднем обошлось в 237,70 грн/кг в апреле, а в мае подскочило до 239,00 грн/кг. Относительно соленого сала его цена почти не изменилась - 242,80 грн/кг в мае по сравнению с 242,84 грн/кг в апреле.

Ранее Politeka также писала , что некоторые украинцы могут получить финансовую помощь в размере 10 800 гривен. Эту сумму разделят на три месяца. То есть каждый месяц человек будет получать по 3 600 гривен. Чтобы иметь право на эти деньги, нужно соответствовать нескольким важным критериям.

Последние новости Украины:

Украинцам выплатят комментацию за аренду жилья: где и кто получит эти деньги

Как украинцам получить благотворительную пенсионную помощь: ответ ПФУ

В Украине резко снизились цены на популярный продукт: сколько он теперь стоит