Стартовал нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов, так что большинству украинцев нельзя больше ловить рыбу на водоемах и в реках - за нарушение можна получить штраф.

Украинцев, любящих рыбачить, предупредили о штрафах и запрете на воде. Во время годового запрета на отлов водных живых ресурсов в весенне-летний период инспекторы по охране окружающей среды Полесского округа активизируют меры контроля за соблюдением этих ограничений. Их действия направлены на предотвращение и выявление незаконной деятельности по добыче, покупке или продаже водных биоресурсов на водоемах. Государственная экологическая служба напомнила о штрафах.

Так, 14 мая 2024 года в районе села Рудня-Почта на территории Житомирщины инспекторами было выявлено серьезное нарушение Правил рыболовства. В отношении этого инцидента был составлен протокол по статье 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях, часть 4. Соответствующие материалы были переданы в судебные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Инспекция напоминает, что за нарушение правил рыболовства украинцы могут получить штраф от 34 до 680 гривен.

Также следует сказать, что за незаконное занятие рыбным промыслом, нанесшее существенный вред окружающей среде, грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 249 Уголовного кодекса Украины - штраф от 17 000 до 51 000 грн или до трех лет ограничением свободы с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

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