С этой недели в Украине вступают в действие изменения в правила мобилизации, согласно которым военно-врачебные комиссии (ВЛК) будут оценивать пригодность к службе в соответствии с обновленным перечнем заболеваний.

мобилизация, повестка, призыв

Новый список включает состояния органов и систем организма, на основании которых личность могут классифицировать как:

  1. Подходящую к службе;
  2. Непригодную, за исключением из военного учета;
  3. Временно непригодный, с необходимостью повторного осмотра после лечения;
  4. Подходящую для службы в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, военно-воспитательных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях, в сферах связи и оперативного обеспечения, охраны.

Обновление медосмотра согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года, позволит ВЛК более эффективно оценивать состояние военнообязанных.

мобилизация, повестка, призыв, ТЦК

При наличии таких диагнозов комиссия будет предоставлять статус "непригодный к военной службе с исключением из военного учета":

  • Инфекционные и паразитарные заболевания;
  • новообразование;
  • Болезни крови и кроветворных органов;
  • болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ;
  • Расстройства психики и поведения;
  • Болезни нервной системы;
  • болезни глаза и придаточного аппарата;
  • Болезни уха и сосковидного отростка;
  • Болезни системы кровообращения;
  • Болезни органов дыхания;
  • Болезни органов пищеварения;
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • Болезни мочеполовой системы;
  • врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения;
  • травмы и отравления (значительные нарушения функций);
  • Другие болезненные проявления (расстройства вегетативной нервной системы и др.).

Источник: РБК-Украина

Последние новости Украины:

Напомним, военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.

Как сообщала Politeka, военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.

Также писала Politeka, пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.