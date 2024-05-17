С этой недели в Украине вступают в действие изменения в правила мобилизации, согласно которым военно-врачебные комиссии (ВЛК) будут оценивать пригодность к службе в соответствии с обновленным перечнем заболеваний.
Новый список включает состояния органов и систем организма, на основании которых личность могут классифицировать как:
- Подходящую к службе;
- Непригодную, за исключением из военного учета;
- Временно непригодный, с необходимостью повторного осмотра после лечения;
- Подходящую для службы в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, военно-воспитательных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях, в сферах связи и оперативного обеспечения, охраны.
Обновление медосмотра согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года, позволит ВЛК более эффективно оценивать состояние военнообязанных.
При наличии таких диагнозов комиссия будет предоставлять статус "непригодный к военной службе с исключением из военного учета":
- Инфекционные и паразитарные заболевания;
- новообразование;
- Болезни крови и кроветворных органов;
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ;
- Расстройства психики и поведения;
- Болезни нервной системы;
- болезни глаза и придаточного аппарата;
- Болезни уха и сосковидного отростка;
- Болезни системы кровообращения;
- Болезни органов дыхания;
- Болезни органов пищеварения;
- Болезни кожи и подкожной клетчатки;
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- Болезни мочеполовой системы;
- врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения;
- травмы и отравления (значительные нарушения функций);
- Другие болезненные проявления (расстройства вегетативной нервной системы и др.).
Источник: РБК-Украина
Последние новости Украины:
Напомним, военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.
Как сообщала Politeka, военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.
Также писала Politeka, пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.