С использованием этого документа ВЛК будут проводить медосмотр военнообязанных после вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая 2024 года).

С этой недели в Украине вступают в действие изменения в правила мобилизации, согласно которым военно-врачебные комиссии (ВЛК) будут оценивать пригодность к службе в соответствии с обновленным перечнем заболеваний.

Новый список включает состояния органов и систем организма, на основании которых личность могут классифицировать как:

Подходящую к службе; Непригодную, за исключением из военного учета; Временно непригодный, с необходимостью повторного осмотра после лечения; Подходящую для службы в подразделениях обеспечения, ТЦК и СП, военно-воспитательных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских и логистических подразделениях, в сферах связи и оперативного обеспечения, охраны.

Обновление медосмотра согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года, позволит ВЛК более эффективно оценивать состояние военнообязанных.

При наличии таких диагнозов комиссия будет предоставлять статус "непригодный к военной службе с исключением из военного учета":

Инфекционные и паразитарные заболевания;

новообразование;

Болезни крови и кроветворных органов;

болезни эндокринной системы, расстройства питания и обмена веществ;

Расстройства психики и поведения;

Болезни нервной системы;

болезни глаза и придаточного аппарата;

Болезни уха и сосковидного отростка;

Болезни системы кровообращения;

Болезни органов дыхания;

Болезни органов пищеварения;

Болезни кожи и подкожной клетчатки;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

Болезни мочеполовой системы;

врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения;

травмы и отравления (значительные нарушения функций);

Другие болезненные проявления (расстройства вегетативной нервной системы и др.).

Источник: РБК-Украина

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