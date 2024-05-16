Чтобы очистить унитаз легко и без труда, вам нужно попытаться применить простые, но действенные советы, которые могут помочь вам. Вот они:
Как очистить унитаз
Начните с протирания
Чтобы правильно продезинфицировать унитаз, его поверхности должны быть очищены от видимой грязи, которая может помешать дезинфицирующему средству. Итак, если вы видите такие нечистоты, как волосы, плесень и, можете себе представить, что еще, важно сначала вытереть наружные части, такие как сиденья, а миску предварительно почистить щеткой.
Уменьшите уровень воды в чаше
Для понижения уровня воды не требуется лицензия сантехника. В некоторых туалетах можно просто перекрыть подачу воды в бачок и слить воду. Если это не помогло, опустите миску, погрузив или налив в нее примерно 1½ галлона воды. (Любой из этих методов будет имитировать смыв, предотвращая повторное наполнение чаши.)
Хотя этот шаг может показаться чрезмерным, мы попытались сами и можем засвидетельствовать, что это изменило правила игры. Меньшее количество воды может помочь получше очистить унитаз, потому что вы не будете так брызгать. Уменьшение количества воды минимизирует отражение, давая вам более четкое видение происходящего в чаше, и это позволяет чистящим средствам работать лучше, поскольку они не столь разбавлены, и они будут проводить больше времени в прямом контакте с унитазом.
Очистите
Теперь вы действительно можете приступить к делу. Добавьте чистящее миску и возьмите угловую щетку. Тщательно очищайте нижнюю часть обода и сифон. Обе областями часто пренебрегают и трудно увидеть, и они, как правило, становятся горячими зонами для биопленок (по сути, слизистых колоний микроорганизмов, которые прикрепляются к поверхностям).
Наберитесь терпения
Распространенной ошибкой является мгновенное смывание моющего средства внутри чаши, минимизируя его эффективность. Если вы хотите провести дезинфекцию, необходимо обеспечить достаточное время контакта с дезинфицирующим средством. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы эффективно очистить унитаз.