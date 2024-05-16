Чтобы очистить унитаз легко и без труда, вам нужно попытаться применить простые, но действенные советы, которые могут помочь вам. Вот они:

Как очистить унитаз Начните с протирания

Чтобы правильно продезинфицировать унитаз, его поверхности должны быть очищены от видимой грязи, которая может помешать дезинфицирующему средству. Итак, если вы видите такие нечистоты, как волосы, плесень и, можете себе представить, что еще, важно сначала вытереть наружные части, такие как сиденья, а миску предварительно почистить щеткой.

Уменьшите уровень воды в чаше

Для понижения уровня воды не требуется лицензия сантехника. В некоторых туалетах можно просто перекрыть подачу воды в бачок и слить воду. Если это не помогло, опустите миску, погрузив или налив в нее примерно 1½ галлона воды. (Любой из этих методов будет имитировать смыв, предотвращая повторное наполнение чаши.)