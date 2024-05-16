Существует несколько простых шагов, которые могут помочь вам очистить шторы для душа и избавиться от грязи на них.

Очистить шторы для душа – это задача не простых, но если вы будете соблюдать правильные шаги, то существует большая вероятность того, что у вас все удастся. Вот как это сделать:

Как очистить шторку для душа в стиральной машине.

Шаг 1: Снимите шторку для душа со штанги и снимите кольца Отсоедините шторку или подкладку от штанги и снимите все кольца. Если они выглядят грязными, вы можете почистить кольца отдельно, замочив их в раковине с горячей водой с моющим средством.

Шаг 2: Очистить шторы для душа в стиральной машине Поместите шторку для душа или подкладку в стиральную машину и используйте небольшое количество моющего средства. Выберите щадящий цикл с теплой водой и высоким уровнем воды. Деликатная или ручная стирка с низкими оборотами отжима является самой безопасной для пластиковых штор. Добавьте пару банных полотенец, которые помогут вытереть грязь и остатки, а также помогут сбалансировать нагрузку.