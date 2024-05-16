Очистить шторы для душа – это задача не простых, но если вы будете соблюдать правильные шаги, то существует большая вероятность того, что у вас все удастся. Вот как это сделать:
Как очистить шторку для душа в стиральной машине.
Шаг 1: Снимите шторку для душа со штанги и снимите кольца
Отсоедините шторку или подкладку от штанги и снимите все кольца. Если они выглядят грязными, вы можете почистить кольца отдельно, замочив их в раковине с горячей водой с моющим средством.
Шаг 2: Очистить шторы для душа в стиральной машине
Поместите шторку для душа или подкладку в стиральную машину и используйте небольшое количество моющего средства. Выберите щадящий цикл с теплой водой и высоким уровнем воды. Деликатная или ручная стирка с низкими оборотами отжима является самой безопасной для пластиковых штор. Добавьте пару банных полотенец, которые помогут вытереть грязь и остатки, а также помогут сбалансировать нагрузку.
Шаг 3: Повесьте шторку для душа, чтобы она высохла
После завершения цикла стирки вытряхните штору и снова повесьте ее на штангу для душа, чтобы она высохла. В то время как некоторые тканевые шторы можно сушить на слабом огне в сушилке, пластиковые или виниловые шторы следует сушить только на воздухе. Проверьте этикетку по уходу, прежде чем пытаться поместить тканевые шторы в сушильную машину.
Как очистить тканевые и пластиковые шторы для душа вручную
Шаг 1: Снимите шторку для душа со штанги и снимите кольца
Отсоедините шторку или подкладку от штанги и снимите все кольца. Если они выглядят грязными, вы можете почистить кольца отдельно, замочив их в раковине с горячей водой с моющим средством.
Шаг 2. Смочите штору и протрите пятна
Уложите занавеску в ванную и смочите ее водой. Посыпьте содой и нанесите чайную ложку моющего средства для посуды или столовую ложку стирального порошка. Затем потрите штору тряпкой, губкой или щеткой. Смойте и повторите, если не удалось очистить шторы для душа с первого раза
Шаг 3: Повесьте шторку для душа, чтобы она высохла
Когда штора будет чистой и промытой, вытряхните ее и снова повесьте на штангу для душа, чтобы она высохла.
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