Очистить шторы для душа – это задача не простых, но если вы будете соблюдать правильные шаги, то существует большая вероятность того, что у вас все удастся. Вот как это сделать:

Как очистить шторку для душа в стиральной машине.

Шаг 1: Снимите шторку для душа со штанги и снимите кольца

Отсоедините шторку или подкладку от штанги и снимите все кольца. Если они выглядят грязными, вы можете почистить кольца отдельно, замочив их в раковине с горячей водой с моющим средством.

Шаг 2: Очистить шторы для душа в стиральной машине

Поместите шторку для душа или подкладку в стиральную машину и используйте небольшое количество моющего средства. Выберите щадящий цикл с теплой водой и высоким уровнем воды. Деликатная или ручная стирка с низкими оборотами отжима является самой безопасной для пластиковых штор. Добавьте пару банных полотенец, которые помогут вытереть грязь и остатки, а также помогут сбалансировать нагрузку.

шторка для ванной

Шаг 3: Повесьте шторку для душа, чтобы она высохла

После завершения цикла стирки вытряхните штору и снова повесьте ее на штангу для душа, чтобы она высохла. В то время как некоторые тканевые шторы можно сушить на слабом огне в сушилке, пластиковые или виниловые шторы следует сушить только на воздухе. Проверьте этикетку по уходу, прежде чем пытаться поместить тканевые шторы в сушильную машину.

Как очистить тканевые и пластиковые шторы для душа вручную

Шаг 1: Снимите шторку для душа со штанги и снимите кольца

Отсоедините шторку или подкладку от штанги и снимите все кольца. Если они выглядят грязными, вы можете почистить кольца отдельно, замочив их в раковине с горячей водой с моющим средством.

шторка для душу

Шаг 2. Смочите штору и протрите пятна

Уложите занавеску в ванную и смочите ее водой. Посыпьте содой и нанесите чайную ложку моющего средства для посуды или столовую ложку стирального порошка. Затем потрите штору тряпкой, губкой или щеткой. Смойте и повторите, если не удалось очистить шторы для душа с первого раза

Шаг 3: Повесьте шторку для душа, чтобы она высохла