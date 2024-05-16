«Укрэнерго» ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах страны

Украинцев уверяют, что отключения электроэнергии - это вынужденная мера для стабилизации работы энергосистемы страны.

«Для всех регионов и для Киева в частности уже сформированы графики отключений электроэнергии. Во время продолжительных отключений все жители города Киева могут воспользоваться «Пунктами Несокрушимости»», - говорится в сообщении КГВА.

В частности, в Киеве открыто около тысячи «Пунктов несокрушимости». Информацию об их расположении можно узнать в приложении «Действие», в районных администрациях, органах местного самоуправления и на сайте «Несокрушимость».

Как узнать графики отключений электроэнергии и где найти "Пункт несокрушимости".

В приложении "Дія" есть интерактивная карта, где можно найти ближайший "Пункт Несокрушимости", узнать адрес, график и условия работы, а также проложить к нему маршрут.

«Сервис работает даже без доступа в сеть Интернет – для этого нужно заблаговременно загрузить карту выбранного региона в Действии. Поэтому заходите сейчас и скачивайте карту», ​​- объясняют в КГВА.

«Пункты Несокрушимости» будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания при длительном аварийном отключении электроэнергии.

А вот узнать графики отключений для вашего дома вы можете на сайте ДТЭК.

Как узнать графики отключений электроэнергии и где найти "Пункт несокрушимости".

Отметим, что из-за большой нагрузки сайт ДТЭК может не работать.

«Уважаемые клиенты! В настоящее время наблюдается большая нагрузка на сайт. Дождитесь автоматической загрузки страницы. Извините за неудобства», - предупреждают в таком случае ДТЭК.

Ранее в ДТЭК предупредили, что по указанию Укрэнерго, в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях 16 мая возможны стабилизационные отключения с 00.00 до 09.00 и с 16.00 до 00.00.

В свою очередь "Укрэнерго" предупреждает: 16 мая, с 00:00 во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений.

"Получить информацию о том, как будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении.

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