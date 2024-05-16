Украинский спортсмен и политик Василий Вирастюк в интервью для шоумена Славы Демина рассказал об измене жене, ее причинах и отношении к этому детям.

Вирастюк утверждает, что на семейный институт в Украине плохо влияет война. И раскол в их семье начался тогда, когда бывшая жена решила уехать с детьми за границу после ее начала.

Эта вся ситуация в стране очень плохо влияет именно на браки.

У меня новые отношения больше года. Они начались, когда жена уехала за границу и находилась там. Считаю это изменой. Как говорится, клин клином. Потому что я выезд за границу жены с детьми воспринял как измену с ее стороны, потому что она сделала по-своему» , – говорит он.

Относительно бывшей жены Василий отмечает, что сейчас ее проблема в том, что у нее нет желания отступать - ходит по судам и просит большие алименты.

"Я человек, способный договариваться, анализировать. И своих детей я точно не оставил бы голодными и босыми, как он говорит. Мне есть что дать детям, но не нужно меня грабить. Потому что, к сожалению, это все, что есть у нас, я заработал собственным здоровьем" , - говорит спортсмен.

Также политик рассказывает об отношении его детей от бывшей жены Инны к сыну от нынешней жены.

"Старшие отнеслись к младшему сыну абсолютно нормально. Правда, Инне это не нравится. Но я все равно от этого никуда не денусь, все равно буду их знакомить, потому что это их брат" , - отмечает Вирастюк.