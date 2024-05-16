В Одессе женщина сняла, как работники ТЦК вытащили из маршрутки мужчину и повели его в служебный автомобиль.

В городе Одесса произошел инцидент в общественном транспорте, где группа военных остановила маршрутку и насильно вытащила из нее одного из мужчин. Этот эпизод стал поводом для громкого скандала, вызвавшего возмущение в соцсетях.

Свидетельница происшествия, одесситка, сняла этот инцидент и распространила видео в соцсетях. На записи видно, как военные, выглядя строго, вытаскивают мужчину из маршрутки. Во время съемки один из военных пытался прекратить процесс съемки. По словам женщины, он угрожал забрать у нее телефон и разбить его.

В ответ на вопрос девушки, почему они это делают, один из военных ответил бранью и отошел. Тем временем другие военные заставили мужчину уйти с ними, а затем они повели его к служебному бусу, где ждала другая группа военных.

Девушка продолжила снимать событие, заявив, что военные использовали перечный баллончик против пассажиров маршрутки. Она также заметила, что этого человека она уже видела раньше.

Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал официальную проверку этого инцидента. Они отметили , что на данный момент нельзя однозначно установить причину конфликта и продолжается расследование всех обстоятельств происшествия.

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