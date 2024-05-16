Медиум Анна Атаманова сделала расклад таро и рассказала, какая ситуация на Харьковщине и нужно ли уже готовиться к обострению на Сумщине.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Поговорим о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении. Волчанск, какова его судьба в течение следующих 7 дней? Вот сейчас наши военные ведут активные уличные бои и даже говорят о том, что враг отступает. Но мы видим, враг наступает-отступает, наступает-отступает.

Ну, за Харьков я уже давно говорила. Я не знаю, почему его не защищают. Ему больше нужно защиты, больше туда добавлять, и систем охранных как можно больше, чтобы люди так не страдали. Ну, очень много смертей, и вообще ситуация очень напряженная, если честно. Массированные будут очень обстрелы, разрушения будут, и частные дома.

Очень сложно, Харьков нужно защищать. Химии много, добавлять будут оружие. И здесь решающий будет вопрос, еще будут общаться немного позже, немного, в конце месяца с Китаем, где будут встречи, через каких-то людей, чтобы договариваться, за Украину. За Харьков будут вестись активно переговоры.

Сумы. Буданов сказал, что есть угроза эвакуации в Сумской области. Будет ли эвакуация? И будут ли заходить на территорию Сумщины так же, как и на территорию Харьковщины?

Пока активнее на Харьков, силы все бросили на Харьковщину. Но да, готовится. Что-то с неба сильно падает. Там пока будто пугают, это только слухи, но готовятся позже, сейчас за Харьков очень активно взялись, и Донецкое направление.

Как сообщала Politeka, Бюн рассказала о рисках Харькову и Сумам.

Также Politeka писала о том, что Ланг спрогнозировала, какие страны могут отправить войска в Украину.





