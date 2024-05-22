Украинский рынок труда все больше насыщается возможностями отдаленной работы. Это объясняется тем, что некоторые работодатели готовы щедро оплачивать своим работникам за проделанную работу из дома, даже более 40 тысяч гривен.
К примеру, на одном из известных сайтов по поиску работы можно найти вакансии на должность менеджера по продажам минеральных удобрений. Работодатели обещают оплату от 15 до 40 тысяч гривен и предоставляют возможность пройти обучение. Согласно объявлению, задача включает активный поиск потенциальных клиентов, проведение презентаций продукции и заключение с ними договоров.
ИТ-компания предлагает вакансию маркетолога с заработной платой от 40 до 45 тыс. грн. Кандидаты должны иметь не менее года опыта в подобной должности. Работа предполагает разработку маркетинговых стратегий и создание маркетинговых материалов, таких как статьи, публикации и презентации.
Компания, специализирующаяся на корпоративных мероприятиях, ищет оператора чата для ночной смены с зарплатой 20–70 тыс. грн. Требования включают высокий уровень владения английским языком, не ниже уровня B1.
Также существует вакансия от агрегатора товаров для финансиста или бухгалтера с заработной платой 45-60 тыс. грн. Обязанности включают в себя ведение бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц, состоящих в общей системе налогообложения.
Следует отметить, что с рабочими специальностями можно зарабатывать хорошие деньги даже без высшего образования. В Киеве, например, работодатели готовы выплачивать таким специалистам зарплату от 30 до 50 тысяч гривен.
Представители разных рабочих профессий могут ожидать среднемесячного заработка от 30 до 35 тысяч гривен в Киеве. Среди них:
- Полировщики могут получать до 35 тысяч гривен;
- Монтажники вентиляции могут рассчитывать на 34 тысяч гривен;
- Экскаваторщики и высотники могут получать около 32,5 тысячи гривен;
- Теплотехники, обивщики и сборщики мебели могут ожидать зарплаты в размере 30 тысяч гривен.
Источник: OBOZ.UA
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