Некоторые украинские работодатели готовы платить своим сотрудникам за работу из дома заработную плату более 40 тысяч гривен.

Украинский рынок труда все больше насыщается возможностями отдаленной работы. Это объясняется тем, что некоторые работодатели готовы щедро оплачивать своим работникам за проделанную работу из дома, даже более 40 тысяч гривен.

К примеру, на одном из известных сайтов по поиску работы можно найти вакансии на должность менеджера по продажам минеральных удобрений. Работодатели обещают оплату от 15 до 40 тысяч гривен и предоставляют возможность пройти обучение. Согласно объявлению, задача включает активный поиск потенциальных клиентов, проведение презентаций продукции и заключение с ними договоров.

ИТ-компания предлагает вакансию маркетолога с заработной платой от 40 до 45 тыс. грн. Кандидаты должны иметь не менее года опыта в подобной должности. Работа предполагает разработку маркетинговых стратегий и создание маркетинговых материалов, таких как статьи, публикации и презентации.

Компания, специализирующаяся на корпоративных мероприятиях, ищет оператора чата для ночной смены с зарплатой 20–70 тыс. грн. Требования включают высокий уровень владения английским языком, не ниже уровня B1.

Также существует вакансия от агрегатора товаров для финансиста или бухгалтера с заработной платой 45-60 тыс. грн. Обязанности включают в себя ведение бухгалтерского и налогового учета нескольких юридических лиц, состоящих в общей системе налогообложения.

Следует отметить, что с рабочими специальностями можно зарабатывать хорошие деньги даже без высшего образования. В Киеве, например, работодатели готовы выплачивать таким специалистам зарплату от 30 до 50 тысяч гривен.

Представители разных рабочих профессий могут ожидать среднемесячного заработка от 30 до 35 тысяч гривен в Киеве. Среди них:

Полировщики могут получать до 35 тысяч гривен;

Монтажники вентиляции могут рассчитывать на 34 тысяч гривен;

Экскаваторщики и высотники могут получать около 32,5 тысячи гривен;

Теплотехники, обивщики и сборщики мебели могут ожидать зарплаты в размере 30 тысяч гривен.

Источник: OBOZ.UA

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