В течение нескольких месяцев производились незаконные начисления боевых доплат, во время которых должностные лица предоставляли ложные данные.

Работники ДБР заявили о подозрении четырём правоохранителям из Донецкой области, которые незаконно начисляли и выплачивали боевые доплаты своим подчиненным. Об этом сообщили в ДБР.

Руководитель одного из межрайонных отделов правоохранительного органа в Донецкой области организовал преступную схему, заключавшуюся в незаконном начислении и выплате боевых доплат своим подчиненным работникам. В эту схему были вовлечены два руководителя районных отделений и главный бухгалтер межрайонного отдела правоохранительного органа в Донецкой области.

В течение нескольких месяцев производились незаконные начисления боевых доплат, во время которых должностные лица предоставляли ложные данные по участию правоохранителей в боевых действиях и в мероприятиях по отражению вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. В результате этих действий 24 правоохранителя незаконно получили боевые доплаты на сумму более 2,6 млн гривен.

Четверым правоохранителям было сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном повторно в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины), а также в служебном подлоге (ч .1, 2 ст.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, наложение ареста на имущество подозреваемых и отстранение их от должности. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

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