Причиной отказа стала его моральная травма от бомбардировок во Временном Яру и нежелание служить и убивать людей.

В Черкасской области переселенца из Временного Яра приговорили к трем годам лишения свободы за отказ от мобилизации. Мужчина мотивировал свой отказ тем, что пострадал от бомбардировок и не желающим участвовать в убийствах людей. Об этом говорится в приговоре Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области.

По данным суда, в мае 2023 года мужчину сочли годным к военной службе и вручили повестку. Однако уроженец Донбасса отказался от мобилизации. На судебном заседании мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что после прохождения медицинской комиссии и получения повестки не явился по вызову 16 мая 2023 года.

Причиной отказа стала его моральная травма от бомбардировок во Временном Яру и нежелание служить и убивать людей. Он просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Однако суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил к трем годам лишения свободы.

Напомним, что Кабмин обязал работодателей содействовать проведению мобилизации в Украине. Да, они должны вручать повестки работникам и по требованию доставлять их в ТЦК. Работодатели также должны сообщать ТЦК о отказавшихся от повесток работниках и о тех, кто написал заявление об увольнении.

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