Судья Турковского районного суда назначил круглосуточный домашний арест напавшего на полицейского мужчину, опасаясь вручения повестки. Эта информация появилась в определении, опубликованном в реестре судебных решений.
Известно, что 16 мая, около 8:30, мужчина напал на работника правоохранительных органов на улице Даниила Галицкого в Турке, когда тот проверял документы. После трех ударов кулаком по лицу полицейского и попытки скрыться, мужчина был задержан рядом с автомобилем, где нанес еще несколько ударов ногами по телу правоохранителя.
На судебном заседании мужчина объяснил, что напал на полицейского из-за страха перед вручением повестки. Отметив, что с 8 мая он уклоняется от мобилизации, путешествует и переночевывает в лесу Львовщины, а его родные на Волыни объявили его пропавшим без вести. Он сказал, что не намерен возвращаться домой, но планирует уехать за границу.
Прокуроры на суде требовали применения меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку подозреваемый четко выразил желание покинуть Украину. Сам обвиняемый просил не отправлять его домой, потому что там ему могут вручить повестку и заставить идти на мобилизацию.
Суд решил арестовать мужчину под круглосуточный домашний арест на два месяца – до 17 июля включительно. Постановление можно обжаловать во Львовский апелляционный суд в течение пяти дней с момента его объявления.
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