Житель Волыни, который скрывался в лесу Львовщины во избежание мобилизации, был арестован после нападения на полицейского из страха, что тот может вручить ему повестку.

Судья Турковского районного суда назначил круглосуточный домашний арест напавшего на полицейского мужчину, опасаясь вручения повестки. Эта информация появилась в определении, опубликованном в реестре судебных решений.

Известно, что 16 мая, около 8:30, мужчина напал на работника правоохранительных органов на улице Даниила Галицкого в Турке, когда тот проверял документы. После трех ударов кулаком по лицу полицейского и попытки скрыться, мужчина был задержан рядом с автомобилем, где нанес еще несколько ударов ногами по телу правоохранителя.

На судебном заседании мужчина объяснил, что напал на полицейского из-за страха перед вручением повестки. Отметив, что с 8 мая он уклоняется от мобилизации, путешествует и переночевывает в лесу Львовщины, а его родные на Волыни объявили его пропавшим без вести. Он сказал, что не намерен возвращаться домой, но планирует уехать за границу.

Прокуроры на суде требовали применения меры пресечения в виде домашнего ареста, поскольку подозреваемый четко выразил желание покинуть Украину. Сам обвиняемый просил не отправлять его домой, потому что там ему могут вручить повестку и заставить идти на мобилизацию.

Суд решил арестовать мужчину под круглосуточный домашний арест на два месяца – до 17 июля включительно. Постановление можно обжаловать во Львовский апелляционный суд в течение пяти дней с момента его объявления.

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