Есть еще дополнительные единицы транспорта, однако из-за нехватки водителей эта цифра могла бы быть больше.

В Николаеве с 27 мая на городских маршрутах будет на два коммунальных автобуса меньше из-за мобилизации водителей. Об этом во время брифинга 21 мая сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Сенкевич рассказал, что автобусы будут стоять, а управлять ими некому. Утром 21 мая на маршруты вышли 39 троллейбусов, 27 трамваев и 22 автобуса.

Он добавил, что в городе есть еще дополнительные единицы транспорта, однако из-за нехватки водителей эта цифра могла бы быть больше.

"У нас есть еще дополнительные единицы транспорта, но людей на них нет. То есть, эта цифра — 22, могла бы быть больше", — говорит Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева сообщил, что город получил шесть бывших в употреблении автобусов от норвежского города Кристиансанн и еще двенадцать автобусов, приобретенных за средства Дании. Также согласно договору с Европейским инвестиционным банком турецкая компания должна поставить новые автобусы для Николаева.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отметил, что женщины-водители охотно идут работать на трамвае, немного с осторожностью — на троллейбусы, и совсем не желают работать на автобусах.

"Честно говоря, мне непонятно, какое отличие троллейбуса от автобуса? Даже в троллейбусе труднее работать, чем в автобусе, потому что он привязан к контактной сети ", - рассказал Сенкевич.

Источник: Суспільне.

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