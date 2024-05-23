133 генератора были присвоены дельцами, что привело к потере государственного бюджета более чем на 5 миллионов гривен.

Детективы Государственного бюро расследований (ДБР) сообщили о подозрении руководителю воинской части и его заместителю, а также двум предпринимателям. По данным следствия, при закупке дизельных генераторов для нужд Вооруженных Сил Украины было присвоено оборудование на сумму более 5 млн гривен. Об этом сообщили в ДБР.

В 2022 году предприниматели, занимающиеся продажей дизельных генераторов, договорились с заместителем командира воинской части. Это соглашение предусматривало обеспечение победы контролируемой ими компании в тендере на поставку тысяч дизельных генераторов для Вооруженных Сил Украины. Сумма сделки составила почти 43 миллиона гривен.

После заключения первоначального договора предприниматели в течение почти двух месяцев не совершали никаких действий. Вместо этого они, используя невнимательность командира воинской части, заключили дополнительное соглашение.

По новым условиям, оставляя общую сумму контракта постоянным, количество уже заказанных в Китае генераторов было уменьшено на 133 единицы. Эти 133 генератора затем были присвоены дельцами, что привело к потере государственного бюджета более чем на 5 миллионов гривен.

Сотрудники ДБР сообщили командиру воинской части о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе) и его заместителю по ч. 4 ст. 426 УК Украины (бездействие военной власти). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Кроме того, директор одного из предприятий уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Заместителю директора другого предприятия также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 (бездействие военной власти).

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

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