Майоа ВСУ Алимова Сергея возмущает, что столько денег тратят на полицию, когда военным в окопе эти средства понадобились бы здесь и сейчас.

Майор ВСУ Алимов Сергей высказался об украинских политиках в окопах во время войны. В разговоре с ведущей и журналисткой Наталией Мосийчук он подчеркнул, что самой политики в окопах очень мало, ведь она выходит на задний план.

"Я не видел политиков в окопах. А самой политики в окопах нет, там не это важно. На первом месте – это разговоры о семье, о том, что купить жене, детям или родителям", – объяснил майор ВСУ.

Он также добавил, что калибры и авто на фронт часто военные покупают за собственные средства. Более того, военного возмущает, что столько денег тратят на полицию, когда военным в окопе эти средства понадобились бы здесь и сейчас.

"Я в полиции часто вижу пикапы. Мне хочется подойти и забрать ключи, чтобы тот пикап на фронт направить. У нас 100 миллионов наручников закупили. Вот просто зачем? Зачем мы покупаем сейчас все милицейские штуки. Я еще раз говорю, в Украине не будет Майдана на Крещатике, а Майдан будет в каждом населенном пункте из-за таких действий", - говорит Сергей Иванович.

Капитан ВСУ Сергей Алимов также добавил, что если ВСУ выйдет на границы 2022 года на 24 февраля, то Украине начнут навязывать Минские соглашения. Поэтому сейчас и пытаются протолкнуть "Формулу мира".

"Все, что нам поможет выйти на границы 91 года – это оружие, техника и оружие, еще раз оружие. А потом уже "Формула". Никто не запрещает нам покупать зрой, а наши депутаты сидят и ждут, когда нам кто-то его подарит. Почему мы также не производим оружие?", - говорит военный.

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