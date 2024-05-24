Нацгвардейцы уже имеют право применять определенные принудительные меры, однако для этого существуют четко определенные условия.

Депутаты Верховной Рады Украины приняли за основу законопроект №10311, расширяющий полномочия военнослужащих Национальной гвардии. Законопроект дает им право применять средства принудительной остановки автомобилей. Это решение направлено на повышение безопасности и эффективности работы на контрольных пунктах пропуска, особенно в условиях военного положения.

Нацгвардейцы уже имеют право применять определенные принудительные меры, однако для этого существуют четко определенные условия. Принятый законопроект значительно упрощает эти условия и расширяет список специальных средств, которые могут использовать военнослужащие.

В частности, военнослужащие Национальной гвардии получат право надеть наручники или связать вас, если считают, что ваши действия могут быть опасны для вас самих или для окружающих. Это включает ситуации, когда вы демонстрируете агрессивное поведение, пытаетесь сбежать или сопротивляетесь законным требованиям.

Автомобили могут быть принудительно остановлены, если водитель не выполняет требования военнослужащего, осуществляющего контроль на КПП или пытается избежать прохождения контроля. Принудительная остановка также применима, если водитель нарушает установленный пропускной режим, игнорирует требования дорожных знаков, светофоров или других световых сигналов относительно остановки транспортного средства.

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