Житель Черкасской области получил в ноябре 2023 года повестку и должен явиться в ТЦК для отправки на военную службу - однако он уклонился от мобилизации.

В Черкасской области осудили мужчину, который с ноября 2023 года скрывался от мобилизации. На суде он отрицал свою вину. Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда Черкасской области.

По информации суда, житель Черкасской области получил в ноябре 2023 года повестку и должен явиться в ТЦК для отправки на военную службу. Однако он уклонился от мобилизации.

На судебном заседании староста села, где проживает обвиняемый, рассказал, что он прибыл в дом призывника утром. В доме был включен свет и работал телевизор. После того, как староста постучал в дверь, свет был выключен, но из телевизора продолжал идти звук. Обвиняемый так и не вышел на встречу.

Во время судебного заседания мужчина, обвиняемый в уклонении от мобилизации, заявил, что в день получения повестки он находился в болезни, что стало причиной его неприбытия в ТЦК. Также он не явился на повторный вызов.

Он отрицал свою вину в совершении уголовного правонарушения, утверждая, что не скрывался от рекрутингового центра, а находился по месту своего постоянного жительства. "Он не считает свои действия уклонением от призыва во время мобилизации", – говорится в свидетельстве обвиняемого.

Однако суд признал мужчину виновным согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

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