В декабре 2023 года мужчина прошел ВЛК, признавшую его ограниченно годным к мобилизации - несмотря на это, ему вручили "боевую" повестку.

В Ивано-Франковской области осудили мужчину, который уклонился от мобилизации. У подсудимого обнаружили искажение рук и болезнь позвоночника, однако с этими заболеваниями он был признан ограниченно пригодным к военной службе.

Об этом говорится в приговоре Тлумачского районного суда Ивано-Франковской области.

В декабре 2023 года мужчина прошел ВЛК, признавшую его ограниченно пригодным к мобилизации. Несмотря на это, ему вручили "боевую" повестку, но мужчина уклонился от призыва.

На суде житель Прикарпатья вину признал и раскаялся. Он отметил, что "проживает сам, жены, детей и родителей нет. Кроме того, отметил, что имеет болезнь, связанную с позвоночником, в результате чего ему выкрутило пальцы обеих рук и врачами на ВЛК рекомендовано сделать операцию на обе руки. Физически работать ему очень тяжело. В содеянном раскаивается, просил его строго не наказывать".

Суд установил, что он имеет диагнозы: ладонный фациальный фиброматоз обоих кистей (Дюпюитрена). Тендовагинит. Вторичная дистальная невропатия левой кисти. Аномалия развития: гипоплазия правой почки с умеренным нарушением функции.

Кроме того, у мужчины диагностирован левосторонний сколиоз I степени грудного отдела позвоночника, межпозвонковый остеохондроз и деформирующий спондилез I степени поясничного отдела, без нарушения функций позвоночника.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году пробационного надзора.

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