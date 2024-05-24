В Закарпатском ТЦК скончался мужчина, которого военно-врачебная комиссия признала годным к службе.

23 мая в одном из Закарпатских Территориальных центров комплектования умер мобилизованный мужчина. До того как это произошло, он получил вывод "пригодный" от военно-врачебной комиссии.

Об этом информируют представители прессслужбы Закарпатского ОТЦК и СП .

По их данным, мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан здоровым и пригодным к службе. Однако 23 мая он начал чувствовать себя очень плохо. Несмотря на то, что мобилизованный получил к медицинской помощи и вызову скорой, медики только констатировали смерть, когда приехали.

"В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи заведений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, которые определены исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВЛК признают военнообязанных пригодными" в службу, но впоследствии происходят трагедии", — выскажутся по ситуации в Территориальном центре комплектования.

По факту инцидента проводится служебная проверка. В Закарпатском ТЦК выразили соболезнования родным и близким умершего мужчины.

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