23 мая в одном из Закарпатских Территориальных центров комплектования умер мобилизованный мужчина. До того как это произошло, он получил вывод "пригодный" от военно-врачебной комиссии.
Об этом информируют представители прессслужбы Закарпатского ОТЦК и СП .
По их данным, мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан здоровым и пригодным к службе. Однако 23 мая он начал чувствовать себя очень плохо. Несмотря на то, что мобилизованный получил к медицинской помощи и вызову скорой, медики только констатировали смерть, когда приехали.
"В состав внештатных военно-врачебных комиссий при ТЦК и СП входят врачи заведений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности, которые определены исполнительным комитетом городского, сельского, поселкового совета. К сожалению, бывают случаи, когда медики ВЛК признают военнообязанных пригодными" в службу, но впоследствии происходят трагедии", — выскажутся по ситуации в Территориальном центре комплектования.
По факту инцидента проводится служебная проверка. В Закарпатском ТЦК выразили соболезнования родным и близким умершего мужчины.
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