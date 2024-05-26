Драка происходила между несколькими десятками людей, на видео также видны мужчины в военной форме и полицейские.

В ночь на 25 мая в курортном районе Аркадия в Одессе произошла массовая драка, в которой участвовали как гражданские лица, так и люди в камуфляжной одежде. На видеозаписях, распространенных в местных социальных сетях, можно увидеть присутствие на месте полицейских.

Одесский областной ТЦК и СП прокомментировал событие.

В драке, развернувшейся в Одессе между несколькими десятками человек, принимали участие мужчины, одетые в военную форму. В Интернете начали появляться сообщения, что среди участников потасовки могут быть представители местного военкомата.

Согласно информации, распространенной из-за пабликов, в районе Аркадии вечером 24 мая состоялось открытие сезона в двух клубах.

Представительство Одесского областного ТЦК и СП выразило свое отношение к событию, отмечая, что информация об участии представителей военкомата в столкновении между гражданскими неправдива.

"Официально сообщаем, что эта информация фейковая и распространяется специально для дестабилизации ситуации в стране. Кроме того, правоохранительные органы вообще отрицают информацию о присутствии военнослужащих на массовой схватке, которая произошла между гражданскими в Одессе. Командование Одесского областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и подчеркивает важность единства и ответственности в это сверхсложное для нашей страны время", - говорится в сообщении.

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