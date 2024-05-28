В Кировоградской области мужчина, которого сочли годным, написал заявление о том, что не будет воевать.

В Кировоградской области мужчина, которого сочли годным к службе, отказался от мобилизации. После получения повестки он не явился в ТЦК, а подал заявление о нежелании служить в армии.

Это стало известно по приговору Онуфриевского районного суда Кировоградской области. Детали нарушения После получения повестки мужчина должен 8 декабря 2023 явиться в ТЦК, но выбрал другой путь и подал заявление об отказе от военной службы.

На суде он не отрицал своей вины. Отказ служить объяснил тем, что "сам является сиротой, имеет на иждивении двух малолетних детей, которые учатся в школе, болеет, имеет высокое давление".

Суд признал его виновным в уклонении от призыва военной службы во время мобилизации (статья 334 Уголовного кодекса Украины). В качестве наказания ему был назначен один год испытательного срока.

Ранее Politeka также писала о мужчине из Черкасской области, который полгода скрывался от ТЦК. Повестку он получил в ноябре 2023 года, однако уклонился от мобилизации. На суде этот мужчина свою вину не признал. Он заявил, что в день получения повестки был больным, что и послужило причиной его неприбытия в Территориальный центр комплектования. Кроме того, он не явился на повторный вызов.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва