Чиновника одного из одесских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки сменяли на масштабной схеме помощи уклончанам.

Работник одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Одессе разоблачен в масштабной схеме помощи уклончанам. Муж заработал более миллиона долларов на призывниках, которые не желали служить.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Начальник отдела Приморского районного ТЦК и СП в Одессе незаконно вмешивался в электронную базу реестра военнообязанных "Оберег", внося изменения в данные 138 человек, делая их фиктивно непригодными для военной службы. Услуги стоили от 4500 до 7000 долларов. В общей сложности он заработал около 1 300 000 долларов, предоставляя такие "услуги" призывникам.

ДБР установило всех лиц, воспользовавшихся этой схемой. Часть из них уже выехала за границу, а оставшихся в Украине доставили в центр комплектования для обновления данных и последующей мобилизации в Вооруженные Силы Украины.

Чиновнику сообщили о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который жил в лесу во Львовской области, скрываясь от мобилизации. Также он напал на полицейского, потому что боялся, что тот может вручить ему повестку.

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