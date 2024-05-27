В городе Белгород-Днестровский в Одесской области сотрудники территориального центра комплектования около суток удерживают главного редактора «Экономической правды» Дмитрия Денкова и не дают ему возможности выйти на связь с родными.

Об этом сообщила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

"По нашим данным, Дмитрия задержали, забрали телефон и все средства связи. Около суток мы не знали, где он находится, потому что он не выходил на связь. Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского", - заявила Мусаева.

Дмитрий Денков работает в "Украинской правде" с 2008 года. Стал редактором сайта "Экономическая правда" в 2015 году.

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