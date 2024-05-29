Сегодня, 29 мая, оккупанты нанесли очередной безжалостный удар – есть жертвы.

С территории России был осуществлен ракетный удар по Краснопольской общине, пишет Politetka.net со ссылкой на Сумскую ОВА.

«В результате вражеской атаки, предварительно, погибли два человека, трое - получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждено здание культуры, административные здания.

На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

Ранее стало известно, что ночью и утром россияне обстреляли Шалыгинскую громаду и Конотоп.

Шалыгинскую громаду обстреляли из стрелкового оружия, а Конотоп - ракетой.

Также напомним, что вчера вечером в результате минометного обстрела в собственном доме получил ранения несовместимых с жизнью житель Семеновской общины Черниговщины.

Кроме того стало известно, что за сутки россия убила трех жителей Донбасса, 14 получили ранения, среди них – ребенок.

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