Защитник ответил на вопрос, когда может закончиться война и когда Украина одержит победу над россией.

Украинский воин и боец ​​подразделения "Стугна" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО Украины с позывным "Каховка" дал украинцам исчерпывающий ответ, когда закончится война в Украине.

Война в Украине, по словам защитника, закончится тогда, когда каждый украинец что-то изменит в себе.

Боец подчеркнул, что для того чтобы произошли изменения, нужно действовать.

«Когда каждый из нас что-то изменит в себе и скажет, что эта война без меня не закончится, тогда будет и победа, тогда будут и границы, тогда будет и лето в Ялте», - подчеркнул «Каховка» в интервью «ТСН».

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и ее западные союзники разделяют "одинаковые ценности", но часто имеют "разные взгляды", в частности, на то, как должно выглядеть завершение войны.

По словам президента, Украина стремится к тому, чтобы война закончилась справедливым миром для нашего государства, тогда как Запад хочет просто завершения войны.

Зеленский подчеркнул, что Украина находится в ситуации, когда Запад опасается, что Россия проиграет войну.

«И он не хочет, чтобы Украина ее проиграла. Окончательная победа Украины приведет к поражению России. А окончательная победа России приведет к поражению Украины», – объяснил Зеленский.

Напомним, что согласно результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, подавляющее большинство украинцев продолжает верить, что Украина одержит победу в войне против России.

Однако у общества есть разные взгляды, что именно будет считаться победой. Так, для некоторых победой Украины будет полное восстановление территориальной цельности, другие же сочтут победой уничтожение армии РФ и содействие распаду внутри России.

40% опрошенных выразили уверенность, что война в Украине закончится не раньше, чем через 1-2 года.

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