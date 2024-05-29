Львовский апелляционный суд принял решение восстановить Ирину Фарион в должности профессора "Львовской политехники", сообщают СМИ.

Согласно информации Общественного, суд также обязал выплатить ей среднюю заработную плату за время вынужденного прогула, что составляет 123 тысяч 927 гривен.

Это решение апелляционного суда может быть обжаловано в Верховном суде.

Сама Фарион прокомментировала такое решение суда. Она выразила удовлетворение тем, что законы в государстве работают в правильном, по его мнению, направлении.

"Я счастлива, что право существует отдельно от политики. Это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. Речь не идет о мне, речь идет о том, чтобы работали законы, чтобы никто не позволял себе под давлением глав этих законов менять. Я благодарю коллегии судей за обоснованное решение Я думаю над тем... Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику, а мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь», — говорит Ирина Фарион.

Напомним, что 7 февраля Галицкий районный суд Львова в своем решении отказал Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора во Львовской политехнике. Решения суда признали, что ее высказывания в отношении русскоязычных военнослужащих являются аморальным проступком.

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