Часть военнообязанных избегают призыва и игнорируют повестку. В Житомире был приговорен мужчина, который в июле 2022 года получил повестку и до апреля 2024 года избегал мобилизации. Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда Житомира.

В июле 2022 года суд признал мужчину пригодным к мобилизации, удалив ему повестку для отправки в воинскую часть. Однако он уклонялся от мобилизации до мая 2024 года, не соблюдая требований военного уважения. Судебные материалы свидетельствуют, что подсудимого трижды объявляли в розыск, однако он и дальше избегал призыва.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд признал его виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы. сделай хороший рерайт этого текста

Напомним, что в Кировоградской области осудили мужчину, категорически отказавшегося от мобилизации. На суде он подтвердил нежелание служить в армии.

Согласно судебным материалам, мужчина отслужил в армии в течение 2017-2018 годов. В декабре 2023 года медицинская комиссия сочла его пригодным к мобилизации. Несмотря на получение повестки в январе, мужчина уклонился от отправки на военную службу. Его приговорили к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

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