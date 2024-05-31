Появление истребителей F-16 в небе над Украиной может стать переломным моментом в войне – стало известно, сколько их будет.

Истребители F-16 должны появиться в Украине уже этим летом. По мнению военных аналитиков, Украине необходимо по меньшей мере 60 истребителей F-16, чтобы прикрыть линию фронта. В идеале – 120.

На данны момент известно, что после озвученного и задекларированного намерения Бельгии общее количество истребителей F-16, которые Украина должна получить, начиная с лета, увеличилось до 85.

Также стало известно, что Швеция передаст два самолета радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Истребители F-16 в Украине.

По словам министра обороны Пола Йонсона, ASC 890 будет иметь "мощное влияние на украинскую противовоздушную оборону", поскольку он дополнит и усилит обещанные истребители F-16.

Ранее бригадный генерал ВСУ, командир Воздушного командования "Центр" Сергей Голубцов заявил, что 64 западных самолета могут достичь локального превосходства в воздухе, хотя и временно.

В свою очередь полковник запаса и военный эксперт Роман Свитан высказывал предположение, что, если Украина получит 40 и более F-16, то это станет переломным моментом в российско-украинской войне.

«Конечно, это не будет конец войны, но после этого станет понятно, когда российская армия будет разгромлена», - говорил Свитан.

Истребители F-16 в Украине.

А вот, говоря об изменении хода войны после появления F-16 Командир экипажа вертолета Ми-8 с позывным "Гуцул" подчеркивал, что этот истребитель является платформой для современного авиационного оружия.

«Он может одновременно нести ракеты типа "воздух-воздух" и "воздух-земля". Может уничтожать баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, БПЛА, а также РЛС, корабли и т.д. F-16 позволят безопаснее работать нашей авиации. Высокоточное оружие - залог сохранения жизней наших воинов"», - пояснял украинский защитник.

Также летчик подчеркивал, что современные ракеты истребителей "воздух-воздух" позволяют сбивать цели на расстоянии до 180 км.

Напомним также, что президент Украины владимир Зеленский, говоря о боевых самолетах, подчеркивал, что для того, чтобы лишить Россию превосходства в воздухе, наш воздушный флот должен иметь от 120 до 130 современных самолетов.

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