Эксперты дали не утешающий прогноз относительно отключений света в Украине, а также подготовили три вероятных сценария развития событий.

Энергетики предупреждают, что все лето Украине придется жить с дефицитом в энергосистеме.

Генеральный менеджер по организации консультативных услуг в сфере безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко пояснила, что общие потери ТЭС и ТЭЦ могут быть на уровне 85%, доступная мощность будет на уровне 2,5 ГВт.

В DiXi разработали три возможных сценария отключений света летом.

Первый сценарий: отсутствие новых обстрелов энергетики и умеренный температурный режим. Вероятные отключения составят в среднем в течение 5 часов в сутки.

Отключения света на выходных могут не применяться вовсе.

Второй сценарий подразумевает, что новых обстрелов не будет, однако из-за

жары потребление электроэнергии значительно возрастет.

Продолжительность отключений может составить около 28% или около 6,7 часов в сутки.

Третий: обстрелы продолжатся, но без крайне высоких температур летом. Есть риск отключений на примерно 8,4 часа в сутки.

Еще один непубличный сценарий разработали в "Укрэнерго" и уже передали на рассмотрение Министерства энергетики.

В то же время, независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарна считает, что в Украине отключения света к осени могут составлять до 20 часов в сутки.

"Разбиты объекты энергетической инфраструктуры, исчерпаны резервные схемы переподключения у операторов системы распределения. При пессимистическом варианте развития событий, осенью будут более жесткие графики отключений. Нужно быть готовыми к тому, что в сутки суммарно может быть всего 4 часа со светом", - считает Кошарна.

Источник: telegraf, obozrevatel.

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