Мобилизация в Украине продолжается, поэтому все военнообязанные, в том числе женщины, должны обновить учетные данные, иначе им грозит штраф.

Так, Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок организации и ведения военного учета граждан во время мобилизации в Украине.

Согласно постановлению №563 от 16 мая 2024 года, женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, которые не состоят на военном учете, больше не могут пользоваться так называемым "переходным периодом" до 2026 года.

Женщины от 18 до 60 лет должны будут встать на воинский учет во время мобилизации в Украине, если пригодны по состоянию здоровья и имеют специальности: физическая терапия, эрготерапия, медицинская реабилитация, общественное здоровье, стоматология, медицина, медсестринство, фармация, биомедицинская инженерия, биотехнологии и другие медицинские и фармацевтические профессии, перечисленные в приказе Минобороны №313.

Кроме того, военнообязанных женщин в разгар мобилизации в Украине могут оштрафовать на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации в Украине с 18 мая.

Об этом заявил начальник Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков.

Также министр юстиции Украины Дениса Малюська добавил, что осужденных женщин в ВСУ пока не призвали, однако, в законе нет ограничений относительно того, мужчины это или женщины.

По его словам, возможность мобилизации в Украине осужденных женщин в ВСУ теоретически есть, но спроса пока нет.

Источник: Telegraf, эфир всеукраинского телемарафона.

Последние новости Украины:

Напомним, обновить данные в ТЦК придется и женщинам, подробности.

Как сообщала Politeka, новые правила вручения повесток заработали в Украине.

Также писала Politeka, 22-летний мужчина избежал мобилизации, чем все закончилось.