Подсудимый и его адвокат оспорили заявления прокурора и попросили суд оставить приговор без изменений, но суд решил иначе.

Во Львове осудили мужчину, который сначала за уклонение от мобилизации получил испытательный срок, однако прокурор обжаловал этот приговор и уклоняемого отправили в тюрьму. Об этом говорится в приговоре Львовского апелляционного суда.

Согласно информации суда, в январе 2024 года Шевченковский районный суд Львова вынес приговор мужчине, приговорив его к году условного наказания. Однако прокурор обжаловал это решение, требуя более сурового наказания.

По результатам расследования прокуратура утверждает, что после осуждения мужчина не показал признаков исправления и не добровольно мобилизовался в армию. Прокурор отметил, что подсудимый не инициировал процесс своей мобилизации в Вооруженные силы Украины после того, как стал объектом уголовного преследования согласно статье 336 УК Украины, что свидетельствует о его неисправлении.

Подсудимый и его адвокат оспорили заявления прокурора и попросили суд оставить приговор без изменений.

Однако коллегия судей Львовского апелляционного суда, проанализировав материалы дела, назначила подсудимому реальный срок лишения свободы – 3 года.

"Материалы уголовного производства и процессуальное поведение обвиняемого во время судебного разбирательства, по мнению коллегии судей, не указывают на наличие искреннего раскаяния. Обвиняемый не проявлял никакого сожаления относительно совершенного, не совершал никаких действий, свидетельствующих о его готовности помочь Вооруженным силам Украины будь- каким способом. Зато он только просил не применять строгое наказание", - говорится в решении суда.

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