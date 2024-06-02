Виталий Ким стал известным широкой публике благодаря фразе, которой он начинает видео-обращения во время войны: "Доброго вечера, мы из Украины".

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким с самого начала полномасштабной войны поднимал боевой дух украинцев.

До того, как стать главой Николаевской ОГА Виталий Ким, занимался предпринимательством.

Ким руководил компаниями, которые оказывали услуги по электромонтажным работам и издавали журналы.

Виталий Ким владел ресторанным комплексом в Николаевской области, однако главный акцент Кима был поставлен на строительном бизнесе.

У Виталия Кима трое детей, две дочери – Евгения и Александра и сын – Руслан.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким задекларировал шесть квартирам, автомобилями, а вместе с женой имеет наличными более 95 тысячи долларов и 500 тысяч гривен.

Среди ценного имущества Виталий Ким указал швейцарские часы Hublot стоимостью 438 тысяч 720 грн, которые принадлежат его супруге Юлии, часы были куплены в 2022 году.

В разделе недвижимости Виталий Ким указал шесть квартир площадью 115,7м2, 49,1м2, 102,6, 84,1 м2, 73,4м2 и 57,9 м2.

Также глава Николаевской ОВА указал нежилое помещение площадью 293,61м2. Все объекты недвижимости находятся в Николаеве и были куплены с 2017 по 2020 год.

В разделе доходов Ким указал, что в 2023 году заработал 1 миллион 349 тысяч 227 гривен, що в среднем составляет 112 тисяч в месяц. Жена Кима Юлия за год заработала 500 тысяч гривен.

6 марта 2022 года Виталий Ким был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

После войны в Украине Ким не планирует менять направленность Николаевщины, планируется развивать аграрный сектор и туризм.

«Хорошенько выпью, а потом все будем много работать», – говорит Ким, рассказывая о послевоенных планах.

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о новой трагедии: все произошло средь бела дня.